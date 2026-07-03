Intervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', Massimo Moratti si è espresso sul recente approdo di Gonçalo Ramos al Milan. L'ex presidente dell'Inter non ha mostrato alcuna preoccupazione per il colpo dei rossoneri, ribadendo come i nerazzurri abbiano ancora la rosa più forte della Serie A.

Gonçalo Ramos al Milan, un colpo da record

Le parole di Moratto sull'acquisto di Gonçalo Ramos

“Non c'è da preoccuparsi per Gonçalo Ramos al Milan o per il quasi ritorno di Kolo Muani alla Juve. L’Inter è ancora la squadra più forte in Italia. I tifosi possono essere un po' infastiditi per i mancati arrivi di Palestra e Paz, ma non sono certo preoccupati. Sanno benissimo che l’Inter rimane davanti a tutti”.

Milan, Inter o Juventus: chi ha la rosa che vale di più?

Milan: 533 milioni di euro

533 milioni di euro Inter: 705 milioni di euro

705 milioni di euro Juventus: 526 milioni di euro

Ilha versatonelle casse delper assicurarsi le prestazioni diUna cifra da record, che rende il centravanti portoghesepiù oneroso nella storia del club rossonero, superando di gran lunga i 49 milioni spesi nel 2019 per prelevare Rafael Leao dal Lille.Secondo Gonçalo Ramos non sposterà gli equilibri della Serie A.ha parlato anche dell'imminente approdo dialla, spiegando che neanche questo colpo dovrebbe preoccupare i nerazzurri.Le valutazioni di 'Transfermarkt.it' confermano la tesi di. Questi i valori delle rose disecondo il portale tedesco:

La stagione appena terminata ha contribuito a far lievitare il valore dei giocatori dell'Inter, reduci dalla vittoria dello scudetto. Le valutazioni dei calciatori di Milan e Juventus, invece, si sono inevitabilmente abbassate a causa della mancata qualificazione in Champions League. Al termine della finestra estiva di calciomercato, i dati andranno calcolati nuovamente, ma difficilmente rossoneri e bianconeri potranno colmare il divario con i nerazzurri nel breve termine.