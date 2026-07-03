L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commenta l'acquisto di Gonçalo Ramos: le sue parole sul divario tra il Milan e i nerazzurri
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Intervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', Massimo Moratti si è espresso sul recente approdo di Gonçalo Ramos al Milan. L'ex presidente dell'Inter non ha mostrato alcuna preoccupazione per il colpo dei rossoneri, ribadendo come i nerazzurri abbiano ancora la rosa più forte della Serie A.
Gonçalo Ramos al Milan, un colpo da recordIl Milan ha versato 74 milioni di euro più bonus nelle casse del Paris-Saint Germain per assicurarsi le prestazioni di Gonçalo Ramos. Una cifra da record, che rende il centravanti portoghese l'acquisto più oneroso nella storia del club rossonero, superando di gran lunga i 49 milioni spesi nel 2019 per prelevare Rafael Leao dal Lille.
Le parole di Moratto sull'acquisto di Gonçalo RamosSecondo Moratti, Gonçalo Ramos non sposterà gli equilibri della Serie A. L'ex presidente dell'Inter ha parlato anche dell'imminente approdo di Kolo Muani alla Juventus, spiegando che neanche questo colpo dovrebbe preoccupare i nerazzurri.
“Non c'è da preoccuparsi per Gonçalo Ramos al Milan o per il quasi ritorno di Kolo Muani alla Juve. L’Inter è ancora la squadra più forte in Italia. I tifosi possono essere un po' infastiditi per i mancati arrivi di Palestra e Paz, ma non sono certo preoccupati. Sanno benissimo che l’Inter rimane davanti a tutti”.
Milan, Inter o Juventus: chi ha la rosa che vale di più?Le valutazioni di 'Transfermarkt.it' confermano la tesi di Moratti. Questi i valori delle rose di Milan, Inter e Juventus secondo il portale tedesco:
- Milan: 533 milioni di euro
- Inter: 705 milioni di euro
- Juventus: 526 milioni di euro
La stagione appena terminata ha contribuito a far lievitare il valore dei giocatori dell'Inter, reduci dalla vittoria dello scudetto. Le valutazioni dei calciatori di Milan e Juventus, invece, si sono inevitabilmente abbassate a causa della mancata qualificazione in Champions League. Al termine della finestra estiva di calciomercato, i dati andranno calcolati nuovamente, ma difficilmente rossoneri e bianconeri potranno colmare il divario con i nerazzurri nel breve termine.
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