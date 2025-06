Morata rivela: “Non penso che tornerò in Nazionale a settembre”

Al termine della partita, Morata non ha nascosto la sua delusione. Si è scusato per l'errore, ammettendo che avrebbe voluto piangere per la delusione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Morata: "Volevo piangere, forse non mi vedrete più in Nazionale" — "Mi dispiace per i miei compagni, ma fa parte della vita. Ringrazio il mister per le sue parole. Il rigore? L'ho tirato male, avrei potuto fare meglio ma non posso farci niente. Sono arrabbiato, avrei voluto piangere anche se non l'ho fatto. I miei figli erano in tribuna, e nella vita bisogna imparare. L'anno scorso abbiamo vinto, oggi devo vivere un momento difficile".

L'ex giocatore del Milan ha poi lasciato intendere che potrebbe aver chiuso la sua carriera con la 'Roja' e difeso la prestazione del giovane Lamine Yamal: "Penso solo a quello che è successo oggi, ma è possibile che non tornerò a settembre. Per me è stata una prestazione di alto livello da parte di Lamine e di tutta la nazionale. Ovviamente le opinioni sono diverse dopo i calci di rigore. Siamo molto fortunati ad avere Lamine in campo per la Spagna".