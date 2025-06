Morabito: “Quando Noa Lang era un giocatore del Brugge è stato molto vicino al Milan”

"Quando Noa Lang era un giocatore del Brugge, è stato molto vicino al Milan. C’erano Maldini e Massara come dirigenti. Lang è molto estroso come ragazzo a livello caratteriale e gli piace apparire, ma non so che carattere avrà con Conte. L’olandese è molto legato alla famiglia, tanto che sono loro a decidere il suo futuro. A livello calcistico il suo valore non si discute. È un attaccante che può fare grandi colpi e ha delle qualità per cui può fare davvero bene. Il Napoli ci ha fatto dei pensieri, lo ha studiato, analizzato e lo conosce. Nella sua carriera è rimasto nei Paesi nordici come Belgio e Olanda senza riuscire mai ad approdare in Premier League, dove si diceva che sarebbe arrivato.