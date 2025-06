Milan, scopriamo Ricci: qualità chiare. Ecco perché Allegri lo vuole

Milan, Samuele Ricci si appresta a diventare un nuovo centrocampista rossonero. Una trattativa nata già in inverno e che presto dovrebbe ufficializzarsi per circa 25 milioni di euro in favore del Torino. Dopo la partenza di Reijnders, il Diavolo rafforza il suo centrocampo, ma lo fa con un calciatore totalmente diverso. Ricci è un grande interprete dello smarcamento e fa farsi trovare spesso libero dai suo compagni che lo cercano come valvola di sicurezza. Ricci è in grado di guardare sempre il campo per capire la situazione attorno a lui e si sposta spesso per creare spazio. Con la palla al piede è molto bravo: primo controllo ottimo e sempre pronto per la giocata successiva. Sa gestire alla grandissima la pressione avversaria. Come regista fa fare il passaggio 'semplice' e quello più 'complesso' e in fase difensiva è cresciuto tantissimo col Torino.