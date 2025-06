Milan, Jashari il colpo alla 'Reijnders'? I numeri dicono che ...

Milan, Jashari potrebbe essere l'ultimo colpo di calciomercato a centrocampo dei rossoneri. Lo svizzero potrebbe completare il reparto con Modric e Ricci, prossimi arrivi in casa del Diavolo. Non sarà una trattativa facile visto che il Brugge continua a fare muro, ma il Milan potrebbe sfondare quota 30 milioni di euro per cercare di chiudere un colpo di calciomercato importante. Per molti, Jashari potrebbe essere il nuovo Reijnders. Tijjani, infatti, arrivò dall'AZ come giocatore buono, ma non ancora affermato. Al Milan è cresciuto in maniera esponenziale. Jashari potrebbe fare lo stesso percorso? Abbiamo analizzato le loro stagioni.