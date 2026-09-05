Intervenuto ai microfoni di Repubblica, l'ex calciatore del Milan Riccardo Montolivo ha voluto parlare dei big match del weekend
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L'ex capitano del Milan, Riccardo Montolivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Repubblica' sul campionato. Al centro delle sue lunghe riflessioni, spunta indubbiamente l'incontro tra la lotta scudetto e la Champions League.
Milan, Montolivo sulla Serie AMentre i riflettori sonno punti tutti su Juventus-Milan, primo snodo cruciale della stagione, Montolivo ha voluto spostare tutta la sua attenzione sulle sfide di San Siro. Secondo l'ex calciatore rossonero, il vero crocevia sarà a Milano:
«Inter-Napoli è già importante, anche più di Juventus-Milan, perché può influenzare il cammino in Champions delle due squadre e quindi indirizzare la stagione. Per il Napoli l’esordio europeo con l’Arsenal sarà complicato, ma arrivarci dopo una vittoria contro i campioni d’Italia sarebbe diverso. L’Inter deve essere emotivamente pronta al Real Madrid di Mourinho, che sfiderà a che la Roma».
Analizzando la corsa ai vertici e i posti che garantiscono l'ingresso in Champions League, Montolivo inserisce nuovamente il Como, pronto ad un altro salto di qualità, ridimensionando, invece, le ambizioni di Milan e Juventus:
«Roma, Como e Inter sono pronte. Resta il quarto posto: forse il Napoli è ancora avanti rispetto a Juve e Milan, cantieri aperti. Bisogna chiarire l’equivoco del ruolo di De Bruyne, quando rientrera McTominay. E Hojlund deve diventare più egoista sotto porta. Fra tutte, è quella che ha giovato meno del mercato».
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