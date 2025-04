Montolivo: “Il Milan ha trovato equilibrio: è una notizia. Theo e Leao …”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Sky Calcio Club', negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sull'equilibrio ritrovato dai rossoneri nel match contro l'Udinese. Non solo, perché poi ha sottolineato come in questo modo si sia riuscito a sfruttare le potenzialità di due top del calibro di Theo Hernandez e Rafael Leao. Ecco, dunque, le sue parole.