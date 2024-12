Verona-Milan, Montolivo: “Fonseca non ha trovato equilibrio”

Verona-Milan, Montolivo: "Non ha creato subito feeling con i giocatori più importanti"

"La classifica in Serie A non è soddisfacente, in Champions League invece va un po’ meglio. Fonseca ad oggi, dopo quattro mesi, non ha ancora trovato un equilibrio giusto nella squadra. Non ha creato subito feeling con i giocatori più importanti. Poi oggi è in totale emergenza, giudicarlo dalla partita di oggi sarebbe un po’ ingeneroso…