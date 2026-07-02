Una grandissima atmosfera negli Stati Uniti. Il Portogallo di Rafael Leao si prepara ad affrontare la Croazia di Luka Modric in un ottavo di finale da brividi, una di quelle sfide dove l'esperienza e la classe dei singoli nomi regna sovrana. A presentare il match in conferenza stampa, però, è stato Vitinha, centrocampista del PSG.

Mondiali, Vitinha su Modric: "Un punto di riferimento per me"

"Luka Modric è un punto di riferimento per me, l'ho detto molte volte."

Per Vitinha, incrociare Luka Modric non è mai facile, soprattutto se il calciatore in questione è una persona che hai sempre ammirato. Il centrocampista classe 2000 non ha mai nascosto la forte ammirazione provata per il ospitano croato, rilasciando alcune dichiarazioni davvero importanti:

Un'ammirazione che, ovviamente, va anche al di fuori del campo da calcio e che si unisce alla grande fortuna di condividere lo spogliatoio con un'altra grandissima leggenda, ed ex compagno anche del croato: stiamo parlando di Cristiano Ronaldo:

"Com'è giocare con Cristiano Ronaldo e contro Luka Modric? È un piacere per me, una fonte di orgoglio. Vorrei anche condividere qualcosa in più con Luka Modric: mi è sembrato una persona davvero brava e gentile. Oltre ad essere grandi giocatori, sono anche grandi persone. E la verità è che uno di loro dovrà interrompere questo percorso e chiaramente io spero che sia Luka Modric".

Al di là dei novanta minuti, la sfida tra i due centrocampisti racchiude un bellissimo manifesto: 'il passaggio di consegne'. Se da un alto il fuoriclasse croato rappresenta l'epilogo di un'era davvero dorata del calcio europee, dall'altro la giovane stella del PSG incarna uno dei migliori centrocampisti moderni in circolazione. Vederli lottare a centrocampo non sarà una questione puramente legata al passaggio del turno, ma la dimostrazione di come gli idoli possono diventare dei rivali da battere.