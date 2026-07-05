C'è tanto Milan nei Mondiali in America. Tra gli otto rossoneri ancora in corsa figura anche Ardon Jashari, ma la sua avventura con la maglia della Svizzera non sta andando come previsto, anzi: l'unico ad aver collezionato meno minuti di lui è stato Koni De Winter.

Milan, Jashari rivela: "Mondiale? La delusione c'è ma..."

Una situazione per niente semplice per un giovane in rampa di lancio. Nell'antivigilia della sfida contro lagara prevista per martedì alle ore 22:00, Jashari è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della sua nazionale. Ecco di seguito le sue dichiarazioni riprese dal quotidiano Blick.

Nessuna polemica ma tanta ambizione da parte del centrocampista rossonero che non ha nascosto comunque un pizzico di frustrazione per il mancato impiego in Nazionale:

"La delusione c'è, è normale. Noi calciatori abbiamo sempre l'aspettativa di giocare, è il nostro lavoro. Ho detto Murat Yakin che sarei arrivato in ritiro con una buona energia e con il giusto atteggiamento, pronto a mettermi al servizio della squadra e ad aiutare ma alla fine è sempre l'allenatore a decidere chi va in campo"

Delle vere e proprie parole da leader che dimostrano come il giocatore stia spingendo per mettere in difficoltà l'allenatore in vista della sfida contro la Colombia. Con la Svizzera chiamata all'impresa per strappare il pass per i quarti di finale, la fame di Jashari potrebbe rappresentare una vera e propria arma segreta.