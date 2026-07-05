L'algerino è ancora sotto contratto con il Milan, ma non rientra nei piani dei rossoneri. Cosa aspettarsi dal suo futuro
Calciomercato, Bennacer e non solo: ecco chi rientra dal prestito | VIDEO
Il capitolo Bennacer al Milan sembra ormai avviato verso la conclusione. L'algerino, che ha vissuto anni di alti e bassi in rossonero tra grandi prestazioni e infortuni pesantissimi, saluterà una volta per tutte il Milan in questa sessione estiva.
La situazione contrattuale
Ismael Bennacer è ancora legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027, con uno stipendio netto da 4,2 milioni di euro annui: una cifra che pesa particolarmente sui conti del Club, soprattutto alla luce del fatto che il centrocampista è ormai considerato un esubero a tutti gli effetti. Nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito alla Dinamo Zagabria. Lì, ha registrato solo 19 presenze e un rete, scendendo in campo per meno di 1000 minuti totali tra campionato e coppa e senza mai giocare in Europa League. I croati avrebbero avuto la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo per 10 milioni di euro, tuttavia hanno deciso di non esercitare l'opzione, pur manifestando interesse nel riportarlo a Zagabria a condizioni economiche più vantaggiose, sperando in un acquisto a parametro zero.
L'obiettivo della dirigenza rossonera sembra però essere quello di monetizzare dalla sua cessione, anche se la prerogativa è quella di liberarsi dello stipendio gravoso dell'algerino sul monte ingaggi del Milan al più presto. Nelle ultime ore Bennacer ha inoltre cambiato agente, passando da Enzo Raiola a Fali Ramadani. Un cambio che potrebbe aprire scenari di mercato finora inesplorati per il centrocampista algerino: Ramadani possiede legami e contatti importanti tra Turchia ed il mondo arabo, destinazioni che Bennacer potrebbe quindi prendere ora in considerazione pur di cambiare aria.
La carriera di Bennacer al Milan: dall'apice al declinoBennacer arrivò al Milan nell'estate del 2019 dall'Empoli per circa 16 milioni di euro, imponendosi fin da subito come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Sotto la guida di Pioli e con Tonali al suo fianco formò una delle coppie di centrocampo più apprezzate d'Europa e raggiunse il proprio apice proprio nella stagione 2021-22, culminata con il 19esimo Scudetto.
Futuro lontano da Milano
La cessione in prestito alla Dinamo Zagabria era già un segnale piuttosto chiaro: il Milan non contava più, ormai, su di lui. Ora, con il mancato riscatto dei croati e il cambio di agente, si apre ufficialmente l'ultima fase della sua storia rossonera. Che si tratti della Turchia, dell'Arabia Saudita o di un'altra destinazione europea disposta a investire su di lui, Bennacer e il Milan dovranno trovare una soluzione entro questa sessione di mercato, per non rischiare di avere un esubero fermo in casa.
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