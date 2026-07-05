Il capitolo Bennacer al Milan sembra ormai avviato verso la conclusione. L'algerino, che ha vissuto anni di alti e bassi in rossonero tra grandi prestazioni e infortuni pesantissimi, saluterà una volta per tutte il Milan in questa sessione estiva.

La situazione contrattuale

Ismael Bennacer è ancora legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027, con uno stipendio netto da 4,2 milioni di euro annui: una cifra che pesa particolarmente sui conti del Club, soprattutto alla luce del fatto che il centrocampista è ormai considerato un esubero a tutti gli effetti. Nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito alla Dinamo Zagabria. Lì, ha registrato solo 19 presenze e un rete, scendendo in campo per meno di 1000 minuti totali tra campionato e coppa e senza mai giocare in Europa League. I croati avrebbero avuto la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo per 10 milioni di euro, tuttavia hanno deciso di non esercitare l'opzione, pur manifestando interesse nel riportarlo a Zagabria a condizioni economiche più vantaggiose, sperando in un acquisto a parametro zero.

L'obiettivo della dirigenza rossonera sembra però essere quello di monetizzare dalla sua cessione, anche se la prerogativa è quella di liberarsi dello stipendio gravoso dell'algerino sul monte ingaggi del Milan al più presto. Nelle ultime ore Bennacer ha inoltre cambiato agente, passando da Enzo Raiola a Fali Ramadani. Un cambio che potrebbe aprire scenari di mercato finora inesplorati per il centrocampista algerino: Ramadani possiede legami e contatti importanti tra Turchia ed il mondo arabo, destinazioni che Bennacer potrebbe quindi prendere ora in considerazione pur di cambiare aria.

La carriera di Bennacer al Milan: dall'apice al declino

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Futuro lontano da Milano

Bennacer arrivò al Milan nell'estate deldall'Empoli per circa, imponendosi fin da subito come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Sotto la guida di Pioli e con Tonali al suo fianco formò una delle coppie di centrocampo più apprezzate d'Europa e raggiunse il proprio apice proprio nella stagione, culminata con il 19esimoDa lì, il calvario degli infortuni: unae il conseguente intervento nella stagionelo tennero fuori per bene ne compromisero inevitabilmente la continuità di lì in poi. Una volta rientrato, non ha più mostrato la brillantezza di un tempo e un nuovo gravenella stagione 2024/25 lo fermò per altri. Lo spazio per Bennacer si è così ridotto fino a sparire: la cessione in prestito al Marsiglia nella stagione successiva e alla Dinamo Zagabria poi sono stati tentativi di rilanciare l'algerino, che però sembrava ormai vivere una parabola discendente nella propria carriera.

La cessione in prestito alla Dinamo Zagabria era già un segnale piuttosto chiaro: il Milan non contava più, ormai, su di lui. Ora, con il mancato riscatto dei croati e il cambio di agente, si apre ufficialmente l'ultima fase della sua storia rossonera. Che si tratti della Turchia, dell'Arabia Saudita o di un'altra destinazione europea disposta a investire su di lui, Bennacer e il Milan dovranno trovare una soluzione entro questa sessione di mercato, per non rischiare di avere un esubero fermo in casa.