Il Milan è pronto a chiudere il colpo Luka Modric. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il croato sarebbe a un passo dalla firma, tanto che dovrebbe essere a Milano all'inizio della prossima settimana per firmare il contratto con i rossoneri. Per alcuni tifosi e addetti ai lavori, l'ex Real Madrid sarebbe troppo vecchio per potere dare un contributo (a settembre saranno 40 anni). Di un parere diverso è il giornalista Fabrizio Biasin. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche dell'ex Pallone d'Oro. Ecco il suo pensiero.