Calciomercato Milan, Modric: è fatta! Ecco quando arriverà

Calciomercato Milan: come riportato da Calciomercato.com, Luka Modric in rossonero è una trattativa fatta. Ecco tutti i dettagli

Un inizio di mercato caldissimo: con il nuovo formato del Mondiale per Club, le squadre si sono buttare a capofitto alla ricerca di giocatori che possano rinforzare le proprie rose. Non è un caso che Tijjani Reijnders sia a un passo dal Manchester City. Non sol0 cessioni: il Milan è pronto a chiudere per il primo colpo del suo calciomercato estivo. Ecco tutti i dettagli.