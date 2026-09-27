Milan, Kovačić incorona Modrić: "Luka è un miracolo". Jashari e il paragone con Xhaka

Tanti i calciatori del Milan impegnati con le proprie nazionali: due mediani rossoneri hanno ben impressionato. Per Luka Modrić vittoria e gol con la sua Croazia contro la Repubblica Ceca, mentre Ardon Jashari ha giocato tutta la sfida contro la Macedonia del Nord, nella vittoria della sua Svizzera per 3-0.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le lodi di Kovačić e il piano di gestione per Modrić

"Luka è un miracolo, non ha bisogno di nulla da aggiungere al suo stile di gioco, e come persona è il nostro leader e capitano. Spero che continui così. Ci aspettano due avversari difficili, ma ci piace giocare contro squadre di questo livello".

Mateo Kovačić, mediano del Manchester City, ha parlato proprio di Modrić tessendone le lodi:

Modrić è un calciatore dalle qualità e dall'importanza indiscutibile nel Milan: contro il Lecce abbiamo visto quanto il croato sia ancora efficace e determinante in gare in cui il Diavolo ha il pieno controllo del possesso palla e del ritmo della gara. Contro la Lazio ha fatto più fatica perché si è trattato di una partita tutta corsa e pressing. Il croato andrà gestito già dal mese di ottobre, visto che il Milan giocherà tantissime partite tra Serie A ed Europa League.

Jashari risponde al paragone con Granit Xhaka

"Ho cercato semplicemente di mettere in campo le mie qualità e di aiutare la squadra, non di sostituire Granit. Sono comunque orgoglioso di essere paragonato al nostro giocatore recordman di presenze. Tuttavia, abbiamo due stili di gioco completamente diversi. Per me la cosa importante è che la squadra si fidi di me".

Come detto, Ardon Jashari ha giocato una partita intera con la sua Svizzera: al termine della gara lo svizzero ha parlato del paragone con Granit Xhaka. Le sue parole raccolte da

Per Jashari sarà fondamentale trovare continuità in Nazionale: il mediano del Milan non ha giocato tantissimo in questo inizio stagionale con i rossoneri, ma può essere decisivo proprio per far riposare Modrić quando le gare in calendario si faranno tantissime.