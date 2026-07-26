Mkhitaryan sui derby persi contro il Milan: "Ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big"

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha lanciato una frecciata al Milan. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:

"Non solo contro il Milan, ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big, questo è il calcio. Importante aver vinto il campionato, giochiamo per vincere lo scudetto. Proveremo quest'anno a vincere anche queste partite".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La risposta del Milan sul campo e l'orgoglio nei derby

È vero che l'Inter ha dominato la stagione in Italia vincendo lo Scudetto con relativa semplicità e trionfando anche in Coppa Italia, ma va dato a Cesare quel che è di Cesare: il Milan ha dominato i due derby stagionali

Le stracittadine milanesi non sono mai "partite qualunque": vincerle entrambe conta, anche solo per un fattore psicologico e di caratura delle partite stesse. I successi rossoneri di certo non fanno piacere all'Inter e ai suoi tifosi: il Milan ha dimostrato di saper battere i nerazzurri sul campo, togliendo certezze ai rivali proprio nelle sfide secche.

Il piano di Ruben Amorim per azzerare il gap

Il Milan, comunque, deve ridurre il gap a partire dalla prossima stagione: i 17 punti di distacco dall'Inter sono troppi e i rossoneri non possono permettersi altre stagioni deludenti in campionato.

Il compito di Ruben Amorim non sarà per nulla facile, visto che si cambierà strategia e modo di giocare rispetto a quanto visto lo scorso anno con Allegri. Le nuove armi del Diavolo per fare bene sia in Europa che in Italia poggeranno su: