Milanese: “Il Milan paga una politica societaria sbagliata”

La recente uscita di scena delle squadre italiane in Champions League ha lasciato strascichi pesanti, non solo sul piano sportivo ma anche su quello strategico. A commentare la situazione è Mauro Milanese, ex difensore di Inter e Napoli e oggi dirigente sportivo, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com non ha nascosto il suo dispiacere: “Mi dispiace perché ci siamo giocati la quinta squadra in Champions il prossimo anno”.