Il Milan sta ancora progettando gli ultimi movimenti per chiudere l'organigramma rossonero: in panchina arriverà Ruben Amorim, mentre il progetto andrà in mano al dirigente Markus Krösche che deve ancora liberarsi del tutto dall'Eintracht Francoforte. Nonostante i profili del nuovo Milan debbano ancora iniziare a lavorare (non ci sono neanche gli annunci ufficiali), iniziano già ad arrivare le prime critiche e i dubbi sia da tifosi che dagli addetti ai lavori. Ecco il parere del giornalista Ivan Zazzaroni in un suo pezzo per Il Corriere dello Sport.

L'attacco di Zazzaroni a Cardinale e Ibrahimovic

Le differenze tattiche tra Massimiliano Allegri e Ruben Amorim

La fase di non possesso : Massimiliano Allegri ha giocato con un Diavolo propenso alla fase difensiva, senza pressing in fase di non possesso e con un baricentro basso per la maggior parte del tempo. La squadra, infatti, era spesso in attesa degli avversari, lasciando agli altri il pallino del gioco.

: Massimiliano Allegri ha giocato con un Diavolo propenso alla fase difensiva, senza pressing in fase di non possesso e con un baricentro basso per la maggior parte del tempo. La squadra, infatti, era spesso in attesa degli avversari, lasciando agli altri il pallino del gioco. Il pressing moderno : Amorim, invece, punta su un calcio più offensivo e moderno: specialmente per quanto riguarda il pressing, visto che lo pretende da tutta la sua squadra.

: Amorim, invece, punta su un calcio più offensivo e moderno: specialmente per quanto riguarda il pressing, visto che lo pretende da tutta la sua squadra. La struttura del centrocampo : in più, Amorim gioca senza mezzala, ma con un centrocampo a due che serve a fare filtro davanti alla difesa, mentre Allegri prediligeva un reparto con tre giocatori.

: in più, Amorim gioca senza mezzala, ma con un centrocampo a due che serve a fare filtro davanti alla difesa, mentre Allegri prediligeva un reparto con tre giocatori. L'assetto dell'attacco: e poi Amorim gioca in avanti con due esterni offensivi larghi, mentre l'allenatore livornese ha giocato con due punte in questa stagione con i rossoneri.

"A Cardinale non hanno ancora spiegato cos’è il Milan. Potrebbe provarci Ibrahimovic, ma in questo periodo sta salutando il pubblico americano, girando spot. Il bello di Amorim è il principio tattico:. Ma chissenefrega: Amorim sarà seguito con affetto da tutti gli anti-allegriani. Fino ai primi capitomboli".Il pensiero di Zazzaroni, però, si limita solamente a parlare della difesa a tre scelta sia da Allegri per il suo Milan, sia da Amorim nella sua esperienza al Manchester United. Ci sono però delle differenze sostanziali che vanno analizzate:

I dubbi fanno parte del gioco, ma vanno visti prima i risultati che arriveranno dal campo.