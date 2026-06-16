La rivoluzione del Milan voluta da Gerry Cardinale è ormai arrivata ai passi finali: in panchina è in arrivo Ruben Amorim (qui tutte le notizie), allenatore portoghese che deve rilanciarsi dopo un'esperienza difficile con il Manchester United. Il progetto (a meno di clamorosi colpi di scena) sarà gestito dal dirigente Markus Krösche, anche se il Milan deve ancora trovare l'accordo con l'Eintracht Francoforte per liberarlo.

Siamo alla metà di giugno e i rossoneri devono muoversi per programmare la prossima stagione, anche se ci sono dei dubbi proprio per la gestione di Cardinale nella ricerca dei profili da aggiungere al Milan. Ecco il parere del giornalista Sandro Sabatini dal sito Calciomercato.com.

L'attacco di Sabatini a Cardinale e RedBird

Il rischio economico e il confronto con l'Inter

"Un club glorioso che ha smarrito la propria identità per inseguire i riflettori di un palcoscenico globale.: un contenitore di puro intrattenimento commerciale dove la narrazione e il brand contano più dei tre punti la domenica. Se un tempo il Milan dominava, adesso rischia di diventare il, surclassato non solo dai rivali storici dell'Inter, ma persino dal modello impeccabile dell'Atalanta o dalle nuove ambizioni rampanti del Como".Quella di Sabatini è una chiara provocazione, ma anche un monito per il Milan: i rossoneri non possono permettersi di partire con un nuovo progetto senza pensare anche ai risultati sportivi. Il Diavolo, cheanche per questioni economiche e di crescita: i premi UEFA sono fondamentali anche per mettere a segno colpi importanti sul mercato. Altrimenti il rischio di finire dietro il Como in modo costante diventa molto alto.

L'Inter è già avanti al Milan, anche a livello di programmazione: non ha cambiato nulla in dirigenza e in panchina e sta già cercando i colpi per migliorare la rosa di Chivu.

La missione di Krösche e Amorim tra mercato ed Europa League

Il compito di: il Milan dovrà spendere in modo equilibrato sul mercato, alla ricerca sia di profili giovani da valorizzare, sia di calciatori già pronti per il campionato di Serie A, visto che comunque il Diavolo deve pensare anche ai risultati, lo impone la storia gloriosa del club. Occhio poi all'visto che è una competizione che i rossoneri possono puntare a vincere.