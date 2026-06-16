Con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan dovrà capire anche quali giocatori faranno parte del nuovo progetto e quali no. Rafael Leão resta in bilico: l'attaccante portoghese ha dichiarato più volte (qui le sue parole) di voler essere ceduto e provare nuove esperienze, magari in Premier League o nella Liga spagnola. Il destino dell'esterno resta però nelle mani del Milan che spera in un ottimo Mondiale per venderlo a una cifra più alta (magari 60 milioni di euro).

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato proprio del portoghese nel suo video YouTube.

Il futuro di Rafael Leão: le rivelazioni di Pellegatti

"Curioso anche il futuro di Leão: da quello che ho saputo ci sono stati già dei colloqui con squadre inglesi top, ma non mi sembra che ci sia per ora l'intenzione di prendere Leão da parte di questi club".

Da capire poi se Amorim avrà magari un contatto con il numero 10 rossonero e se il suo destino possa cambiare con l'arrivo dell'ex Manchester United in panchina. Per la dirigenza rossonera è in arrivo Markus Krösche dall'Eintracht Francoforte come 'head of football' del club. Pellegatti parla del possibile primo colpo di calciomercato con la nuova dirigenza del Milan.

Calciomercato Milan: Can Uzun è il regalo di Krösche?

"Attenzione a Uzun che potrebbe essere il regalo di arrivo di Krösche. Conpotrebbe essere uno degli acquisti, anche se non so dove potrebbero trovare questi soldi. Va capito il budget di questa stagione, ma non ci sono comunicazioni".

Uzun è un prospetto molto interessante che con Amorim potrebbe giocare come trequartista nel 3-4-2-1, ma potrebbe anche essere schierato come esterno offensivo nel 3-4-3 del portoghese.

Le statistiche e i numeri di Uzun

15 volte da titolare nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo;

nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo; 8 gol segnati con xG (gol attesi) fermi a quota 3.93;

con xG (gol attesi) fermi a quota 3.93; 4 assist serviti ai compagni, con gli xA fermi a 2.98;

ai compagni, con gli xA fermi a 2.98; 41.1 tocchi di media a partita con 2.0 di tiri tentati e un passaggio chiave di media.

Ecco i numeri più interessanti di Uzun (dal sito Sofascore):

Il classe 2005 dell'Eintracht Francoforte sarebbe davvero un grande colpo alla cifra rivelata da Pellegatti: 30 milioni per un talento già conosciuto, ma comunque giovane, sarebbe in pieno stile Krösche e RedBird. Un investimento per un giovane calciatore da fare crescere al Milan per farlo valorizzare al massimo nelle sue stagioni con la maglia rossonera.