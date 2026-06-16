"Mi sorgono un po’ di dubbi dal momento che si dovranno ambientare e sbarcheranno su un pianeta nuovo", parla così Fabio Capello riguardo al possibile arrivo di Markus Krösche e Timmo Hardung nel nuovo organigramma del Milan. Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero ha espresso tutti i dubbi sul nuovo corso del Diavolo: "Lasciatemi avere qualche perplessità, almeno per ora. Chi comanda? Chi prende le decisioni? Chi sta facendo il mercato? Ci sono tanti punti interrogativi, come vede. Non c’è programmazione. Sembra tutto fatto alla rinfusa".

I dubbi di Capello e la rivoluzione di Gerry Cardinale

Il modello NFL applicato al calciomercato del Milan

I dubbi di Capello sono gli stessi di tanti tifosi del Milan: questo perché Gerry Cardinale ha deciso di mandare via tutta la dirigenza rossonera dopo Milan-Cagliari, esonerando anche Massimiliano Allegri. Dopo il piano A Iraola non andato a buon fine, sono stati accostati tantissimi allenatori alla panchina rossonera, mentre Gerry Cardinale ha messo in atto un modus operandi che non è molto avvezzo al calcio italiano.. Nel massimo campionato di football americano del mondo, quando una squadra cambia allenatore e massimo dirigente, è proprio il proprietario a cercare i profili da inserire nella squadra. E come lo fa? Con incontri su incontri fino a scremare i nomi e arrivare a una cerchia ristretta da cui fare la scelta definitiva.

Non si cercano poi per forza persone che abbiano lavorato insieme, ma profili importanti che magari hanno lavorato come assistenti nelle franchigie più vincenti della lega. E Cardinale per il suo Milan ha usato questo approccio dopo il no di Iraola: tanti incontri e chiamate sia per quanto riguarda i dirigenti sia per quanto riguarda gli allenatori.

Le scelte definitive: Markus Krösche e Ruben Amorim

Ora la scelta è ricaduta su, con il primo che ha già dato il suo consenso per l'arrivo del portoghese in panchina. I dubbi sono legittimi perché è un approccio che non si vede nel calcio italiano ed è chiaro che va verificato sul campo, ma