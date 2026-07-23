L'ex direttore sportivo Walter Sabatini sull'approccio da adottare con un calciatore come Rafael Leao: le sue parole sull'attaccante portoghese del Milan
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Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Walter Sabatini ha detto la sua su Rafael Leao, attaccante classe 1999 al Milan dal 2019. L'ex direttore sportivo ha spiegato che un giocatore come il portoghese ha costantemente bisogno di essere coccolato, prima di elogiarne le qualità tecniche e atletiche.
"Lo abbraccerei e basta, per me diventerebbe come un figlio. Certi giocatori hanno semplicemente bisogno di essere coccolati. I campioni sono molto più fragili di quello che crediamo: chiedono stima, affetto e questo tipo di attenzioni. Per me resta un calciatore fondamentale, uno di quelli davvero rari da trovare in giro. Ha una qualità tecnica e una velocità che sono quasi impossibili da replicare”.
Sabatini ha ragione?Il miglior Leao lo abbiamo visto sotto la gestione di Stefano Pioli, un tecnico che ha adottato esattamente l'approccio descritto da Walter Sabatini. Sotto la guida del tecnico parmigiano, l'attaccante portoghese ha collezionato 57 gol e 49 assist in 205 partite. Quando il giocatore ha avuto a che fare con i cosiddetti "sergenti di ferro" come Paulo Fonseca e Segio Conceicao, invece, il suo rendimento è calato drasticamente. La componente tecnico-tattica è fondamentale, ma è altrettanto importante non trascurare l'aspetto psicologico, che spesso può fare la differenza nella gestione dei calciatori.
Leao ai saluti, il Milan fissa il prezzoNelle recenti interviste ai microni di 'Sport TV', il portoghese ha espresso la propria volontà di lasciare l'Italia in estate. Il Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggira tra i 60 e i 70milioni di euro, ma la dirigenza potrebbe aprire anche ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tra le squadre maggiormente interessate ci sono Galatasaray e Fenerbahce, che hanno già offerto al giocatore rispettivamente un ingaggio da 10 e da 12 milioni di euro netti a stagione.
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