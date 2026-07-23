Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Walter Sabatini ha detto la sua su Rafael Leao, attaccante classe 1999 al Milan dal 2019. L'ex direttore sportivo ha spiegato che un giocatore come il portoghese ha costantemente bisogno di essere coccolato, prima di elogiarne le qualità tecniche e atletiche.

"Lo abbraccerei e basta, per me diventerebbe come un figlio. Certi giocatori hanno semplicemente bisogno di essere coccolati. I campioni sono molto più fragili di quello che crediamo: chiedono stima, affetto e questo tipo di attenzioni. Per me resta un calciatore fondamentale, uno di quelli davvero rari da trovare in giro. Ha una qualità tecnica e una velocità che sono quasi impossibili da replicare”.

Sabatini ha ragione?

Leao ai saluti, il Milan fissa il prezzo

Il migliorlo abbiamo visto sotto la gestione di, un tecnico che ha adottato esattamente l'approccio descritto da Walter Sabatini. Sotto la guida del tecnico parmigiano, l'attaccante portoghese ha collezionatoQuando il giocatore ha avuto a che fare con i cosiddetti "sergenti di ferro" come, invece, il suo rendimento è calato drasticamente. La componente tecnico-tattica è fondamentale, ma è altrettanto importante non trascurare l'aspetto, che spesso può fare la differenza nella gestione dei calciatori.Nelle recenti interviste ai microni di 'Sport TV', il portoghese ha espresso la propria volontà di lasciare l'Italia in estate. Ilè forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di venderea prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggirama la dirigenza potrebbe aprire anche ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tra le squadre maggiormente interessate ci sono, che hanno già offerto al giocatore rispettivamente un ingaggio da 10 e da 12 milioni di euro netti a stagione.