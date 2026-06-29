L'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sul recente approdo di Gonçalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro più bonus
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Da pochi giorni il Milan ha definito l'accordo con quello che sarà il primo acquisto del mercato estivo rossonero. La società di Via Aldo Rossi ha chiuso per Gonçalo Ramos grazie a un'offerta record da 74 milioni di euro più bonus, che ha trasformato il centravanti portoghese classe 2001 nell'acquisto più oneroso nella storia del Milan. In merito all'operazione si è espresso anche Emiliano Viviano.
Milan, le parole di Viviano sull'acquisto di Gonçalo RamosIntervenuto sul canale Youtube di 'Sportium.fun', l'ex portiere di Serie A Emiliano Viviano ha detto la sua sui 74 milioni di euro spesi dal Milan per portare Gonçalo Ramos alla corte di Ruben Amorim.
“Non vale 74 milioni, ma penso sia un bell’attaccante. Le sue caratteristiche non si sposano con il gioco di Luis Henrique al Psg e in Nazionale è bloccato da Cristiano Ronaldo. Nonostante ciò, penso che il Milan abbia fatto un grande acquisto. Non ci sono molte opzioni migliori di lui sul mercato. Proprio per questo motivo i costi sono elevati. C’era Vlahovic, ma chiede 12 milioni di stipendio e il Milan non glieli avrebbe mai dati”
Milan, quali giocatori potevi prendere con la stessa cifra?Ecco una lista dei centravanti che il Milan avrebbe potuto acquistare con 75 milioni di euro o meno secondo i valori di 'Transfermarkt.it':
- Benjamin Sesko (Manchester United): 75 milioni di euro
- Matheus Cunha (Manchester United): 75 milioni di euro
- Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milioni di euro
- Junior Kroupi (Bournemouth): 70 milioni di euro
- Igor Thiago (Brentford): 65 milioni di euro
- Viktor Gyokeres (Arsenal): 65 milioni di euro
- Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni di euro
- Harry Kane (Bayern Monaco): 60 milioni di euro
- Nick Woltemade (Newcastle): 55 milioni di euro
- Kai Havertz (Arsenal): 55 milioni di euro
- Omar Marmoush (Manchester City): 50 milioni di euro
- Ferran Torres (Barcellona): 50 milioni di euro
- Marcus Thuram (Inter): 50 milioni di euro
Tuttavia, è importante sottolineare che molti di questi attaccanti non sono sul mercato e per strapparli alle rispettive squadre sarebbe servito un'esborso economico decisamente superiore rispetto ai 74 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos. Inoltre, alcuni di questi profili (come Ferran Torres, Haverts e Marmoush) non sono prime punte. 'Transfermarkt' non è la bibbia, può essere un indicatore utile a farsi una prima idea ma il mercato dipende da tanti altri fattori come la durata del contratto, la concorrenza e la volontà dei club di cedere o meno un determinato calciatore. La nostra sensazione è che la cifra spesa dal Milan possa essere legata ad un accordo con Jorge Mendes per piazzare Rafael Leao a una somma simile o di poco inferiore.
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