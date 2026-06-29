Da pochi giorni il Milan ha definito l'accordo con quello che sarà il primo acquisto del mercato estivo rossonero. La società di Via Aldo Rossi ha chiuso per Gonçalo Ramos grazie a un'offerta record da 74 milioni di euro più bonus, che ha trasformato il centravanti portoghese classe 2001 nell'acquisto più oneroso nella storia del Milan. In merito all'operazione si è espresso anche Emiliano Viviano.

Milan, le parole di Viviano sull'acquisto di Gonçalo Ramos

“Non vale 74 milioni, ma penso sia un bell’attaccante. Le sue caratteristiche non si sposano con il gioco di Luis Henrique al Psg e in Nazionale è bloccato da Cristiano Ronaldo. Nonostante ciò, penso che il Milan abbia fatto un grande acquisto. Non ci sono molte opzioni migliori di lui sul mercato. Proprio per questo motivo i costi sono elevati. C’era Vlahovic, ma chiede 12 milioni di stipendio e il Milan non glieli avrebbe mai dati”

Milan, quali giocatori potevi prendere con la stessa cifra?

Benjamin Sesko (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Matheus Cunha (Manchester United): 75 milioni di euro

(Manchester United): 75 milioni di euro Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milioni di euro

(Galatasaray): 75 milioni di euro Junior Kroupi (Bournemouth): 70 milioni di euro

(Bournemouth): 70 milioni di euro Igor Thiago (Brentford): 65 milioni di euro

(Brentford): 65 milioni di euro Viktor Gyokeres (Arsenal): 65 milioni di euro

(Arsenal): 65 milioni di euro Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni di euro

(Napoli): 60 milioni di euro Harry Kane (Bayern Monaco): 60 milioni di euro

(Bayern Monaco): 60 milioni di euro Nick Woltemade (Newcastle): 55 milioni di euro

(Newcastle): 55 milioni di euro Kai Havertz (Arsenal): 55 milioni di euro

(Arsenal): 55 milioni di euro Omar Marmoush (Manchester City): 50 milioni di euro

(Manchester City): 50 milioni di euro Ferran Torres (Barcellona): 50 milioni di euro

(Barcellona): 50 milioni di euro Marcus Thuram (Inter): 50 milioni di euro

Intervenuto sul canale Youtube di 'Sportium.fun', l'ex portiere di Serie Aha detto la sua suispesi dal Milan per portarealla corte diEcco una lista dei centravanti che ilavrebbe potuto acquistare consecondo i valori di 'Transfermarkt.it':

Tuttavia, è importante sottolineare che molti di questi attaccanti non sono sul mercato e per strapparli alle rispettive squadre sarebbe servito un'esborso economico decisamente superiore rispetto ai 74 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos. Inoltre, alcuni di questi profili (come Ferran Torres, Haverts e Marmoush) non sono prime punte. 'Transfermarkt' non è la bibbia, può essere un indicatore utile a farsi una prima idea ma il mercato dipende da tanti altri fattori come la durata del contratto, la concorrenza e la volontà dei club di cedere o meno un determinato calciatore. La nostra sensazione è che la cifra spesa dal Milan possa essere legata ad un accordo con Jorge Mendes per piazzare Rafael Leao a una somma simile o di poco inferiore.