Milan, Vieri: 'Modric? Ho chiesto a Corradi. Mi ha detto che ...'

"Vedremo come si adatterà Boniface, ma Max è anche l’uomo giusto per tirare fuori il meglio da Leao. Questo deve essere il suo anno, quello della continuità e non solo dei lampi".
"Classe infinita, esperienza e anche richiamo mediatico perché tutti vogliono vederli, segno che la A conta sempre di più. De Bruyne ha lasciato Guardiola per Conte ed è una scelta significativa: con Antonio si lavora il doppio o il triplo, vuol dire rimettersi in gioco a oltre 30 anni. Per Modric ho chiesto direttamente al mio amico Bernardo Corradi, ora collaboratore di Allegri: mi ha detto che i primi palloni in allenamento li ha giocati tutti no-look, di esterno. Da non crederci". Christian Vieri, ex bomber della Serie A, ha parlato anche del Milan, di Allegri e di Modric nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco un estratto: "Con lui il Milan ha fatto un colpo enorme perché l’età a questo livello non conta".
Sul ritorno di Allegri: "Il Milan aveva bisogno di rimettersi in ordine e ha preso il miglior allenatore possibile per riuscirci: Allegri dà tranquillità, conosce la pressione, sa come si vince".
