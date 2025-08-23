Milan, Vieri: 'Modric? Ho chiesto a Corradi. Mi ha detto che ...'

"Classe infinita, esperienza e anche richiamo mediatico perché tutti vogliono vederli, segno che la A conta sempre di più. De Bruyne ha lasciato Guardiola per Conte ed è una scelta significativa: con Antonio si lavora il doppio o il triplo, vuol dire rimettersi in gioco a oltre 30 anni. Per Modric ho chiesto direttamente al mio amico Bernardo Corradi, ora collaboratore di Allegri: mi ha detto che i primi palloni in allenamento li ha giocati tutti no-look, di esterno. Da non crederci". Christian Vieri, ex bomber della Serie A, ha parlato anche del Milan, di Allegri e di Modric nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco un estratto: "Con lui il Milan ha fatto un colpo enorme perché l’età a questo livello non conta".