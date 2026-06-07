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Milan, Vieri: “Leao? Non cerchi scuse, non mi piacciono. C’è una sola verità”

Milan, Vieri: 'Leao? Non cerchi scuse, non mi piacciono. C'è una sola verità'
L'ex attaccante Christian Vieri critica Rafael Leao su La Gazzetta dello Sport: "Non cerchi scuse". Il commento sul crollo del Milan in attacco
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha chiuso la stagione in Serie A con 10 punti conquistati nelle ultime 10 partite giocate. Un crollo verticale che ha escluso i rossoneri dalla prossima edizione della Champions League. Grande difficoltà per gli attaccanti del Diavolo che non hanno avuto tante occasioni per segnare nella seconda parte della stagione con Massimiliano Allegri al timone. Rafael Leao ha lanciato frecciate importanti proprio all'ex allenatore rossonero avendo dichiarato esplicitamente di essere stato limitato dal ruolo di prima punta nel 3-5-2. Dell'attacco del Milan e in particolare di Rafael Leao ha parlato l'ex attaccante della Serie A Christian Vieri. Ecco gli estratti dalle parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

Milan, Vieri non trova scuse per Leao

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"La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci. Parlo di un grandissimo centravanti, non uno qualsiasi, uno dei primi dieci al mondo. Non posso aspettarmi gol ogni domenica da Leao e Pulisic, ma da un grande attaccante sì. Leao? Non cerchi scuse, non mi piacciono. Doveva comunque riuscire a fare la differenza in qualche modo: ti mette al centro? Cerchi e trovi comunque il tuo spazio. Possibile che nessuno tra Pioli, Fonseca, Conceiçao e poi Max abbia trovato la chiave giusta? Resta sempre una sola verità: servono i giocatori. Non è una questione di nomi. Certo la dirigenza deve sbrigarsi. Ibrahimovic? Non so che ruolo svolga esattamente".

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L'analisi: non basta la 'scusa' del ruolo

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Le parole di Christian Vieri sono chiare e precise: non può bastare il problema tattico del 3-5-2 di Allegri per giustificare la stagione di Rafael Leao. Il portoghese ha faticato a prescindere dalle scelte dell'allenatore livornese che di certo non hanno aiutato, ma limitare tutto al ruolo è decisamente riduttivo. Leao è un giocatore che ha fatto la differenza più volte in carriera, sfruttando lo scatto e la velocità. Caratteristiche sparite in questa stagione e non dipende solo dal fatto che è stato schierato come prima punta. Il Milan ha pagato a carissimo prezzo l'assenza di un centravanti di ruolo che potesse garantire gol importanti e che aprisse anche spazi a Pulisic e allo stesso Leao.

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