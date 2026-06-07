L'analisi: non basta la 'scusa' del ruolo

Le parole di Christian Vieri sono chiare e precise: non può bastare il problema tattico del 3-5-2 di Allegri per giustificare la stagione di Rafael Leao. Il portoghese ha faticato a prescindere dalle scelte dell'allenatore livornese che di certo non hanno aiutato, ma limitare tutto al ruolo è decisamente riduttivo. Leao è un giocatore che ha fatto la differenza più volte in carriera, sfruttando lo scatto e la velocità. Caratteristiche sparite in questa stagione e non dipende solo dal fatto che è stato schierato come prima punta. Il Milan ha pagato a carissimo prezzo l'assenza di un centravanti di ruolo che potesse garantire gol importanti e che aprisse anche spazi a Pulisic e allo stesso Leao.