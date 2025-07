Milan, Vazquez: “Modric sarà uno spettacolo. Pazzo per il calcio”

"L'età è solo un numero, il talento è qualcosa di concreto, per cui se uno ha voglia e costanza l'orizzonte si sposta un po' più in là e l'esperienza diventa un valore aggiunto. Modric? Ho giocato contro di lui per cinque anni quando ero al Siviglia. È un giocatore diverso da tutti gli altri, a 40 anni è ancora pazzo per il calcio, glielo leggi nello sguardo. Sarà uno spettacolo". Così Franco "Mudo" Vazquez, giocatore della Cremonese, ha parlato del Milan e di Luka Modric nella sua intervista per 'La Gazzetta dello Sport'.