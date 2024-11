Real Madrid-Milan, Vazquez: "In Champions affronti sempre i migliori"

"È stata una partita molto complicata. Sono andati in vantaggio, abbiamo pareggiato e prima dell'intervallo hanno segnato quel gol quando avevamo più controllo sulla partita. Abbiamo provato a ribaltare la situazione e in contropiede ci hanno fatto 1-3. Siamo in un momento in cui i rivali ci stanno punendo molto. Dobbiamo continuare a lavorare affinché ciò non accada più".