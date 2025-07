Milan, Trevisani su Theo Hernandez: “Errori troppo gravi. Stagione da 3”

"Rianalizzando la stagione, ricordo almeno 50 errori difensivi in 38 giornate". Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato della cessione di Theo Hernandez da parte del Milan. Ecco il suo pensiero a 'Cronache di Spogliatoio': "Qualcosina fuori dal campo non è andata e quindi la situazione è che qualche volta quando diciamo 'a quello è incedibile', quando puoi vendere un giocatore, specialmente se ha un carattere particolare, e lo sai da sempre, secondo me in campo è andato spesso nei binari buoni, ma negli ultimi anni sul campo sono annate brutte".