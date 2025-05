Milan-Bologna, Trevisani: “Tre fattori saranno importanti. Il pressing …”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'SportMediaset', soffermandosi in modo particolare sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna , in programma alle ore 21:00 di domani, mercoledì 14 maggio, allo stadio 'Olimpico' di Roma. A suo dire saranno tre i fattori importanti del match. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Bologna, Trevisani indica le tre chiavi tattiche: e sui rossoneri ...

"Tre fattori importanti: primo, l'approccio alla gara del Bologna. 51 anni che non vince la coppa, tutta la città che spinge ma anche un po' di gambe che tremano. I primi 10/15 minuti allo stadio, che sarà tutto esaurito, sarà determinante. Secondo fattore: il pressing alto del Bologna e il Milan ha i migliori giocatori per le ripartenze, come si è visto in campionato. Terzo fattore: le condizioni di Castro. Il Bologna è una squadra con l'argentino e un'altra con Dallinga, senza nulla togliere a lui. Sarà un fattore determinante per la finale di Coppa Italia".