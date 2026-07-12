Il calciomercato del Milan si accende con un colpo da novanta: l'arrivo rossonero di Gonçalo Ramos per una cifra mostre di ben 75 milioni di euro più bonus. Un investimento pesante che ha subito scatenato il dibattito tra i tifosi. A fare il punto sulla valuta dell'operazione è stato il noto giornalista Riccardo Trevisani che, intervenuto durante l'ultima puntata di Cronache Mondiali, ha promosso con un forte entusiasmo il nuovo centravanti a disposizione di Amorim.

Milan, Trevisani: "Tanti soldi ma un bel attaccante"

Bella presa, tanti soldi ma un bel attaccante. Non è un attaccante diciamo Van Basteniano, non è un giocatore squisito tecnicamente però è un giocatore forte, uno che fa gol, uno che si sente in area di rigore.

Trevisani non si nasconde dietro i numeri e riconosce la grandissima entità economica della fare sottolineando però che le qualità del portoghese ci sono e sono molto grandi:

La disanima poi si sposta sull'importanza del ruolo nel calcio moderno. Secondo il giornalista avere un terminale offensivo con questo istinto cambia radicalmente il destino della squadra. Per spiegare l'impatto di Ramos, Trevisani ha voluto usare un fermo immagine iconico della sua carriera, ovvero la rete segnata con la maglia del Portogallo i mondiali:

"Ragazzi, i centravanti spostano la vita, cioè quella che è una palla che 97 volte su 100 la prende il difensore centrale, quella l'ha presa e l'ha sbattuta in porta per il gol del 2 a 1 (Gol al Mondiale). Fa tanta differenza se hai il centravanti vivo o morto"