"La scusa della Coppa Italia varrebbe in un caso, ma è la quarta volta nelle ultime 7 di campionato". Così Riccardo Trevisani, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha parlato durante il programma 'Pressing' dopo Napoli-Milan 2-1. Analisi incentrata sulla scelta di Conceicao di tenere in panchina Leao: "Qui siamo nella follia, nel metaverso del pallone. Il giocatore più forte della squadra viene messo in panchina quattro volte nelle ultime 7 per fare giocare Joao Felix che non ha preso un sei in pagella. Una cosa che non c'entra nulla col pallone".