Milan, Trevisani pazzo di Gimenez: “Gli vedo pochi difetti. E’ forte forte”

"Per me è proprio un bellissimo acquisto". Così Riccardo Trevisani, telecronista, ha parlato di Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan, durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco il pensiero del giornalista: "E' assolutamente un giocatore forte, uno che avrei preso per tutte le squadre. Il miglior centravanti che ha preso il Milan da tempo. A livello di futuribilità è migliore di Giorud, ma non sono molto dissimili".