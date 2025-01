Milan, Trevisani: “Prima c’era Pioli. Tomori? Secondo me va alla Juventus”

Milan, Trevisani: "Non era tutta colpa di Pioli? Portava i risultati. E su Tomori..."

Poi Trevisani continua con il suo discorso sull'ex allenatore del Milan: "Hanno sempre avuto questo rendimento, ma prima c'era Pioli, che ha portato i risultati. Fonseca non vale Pioli e Conceicao dovrà impegnarsi per arrivare a quel livello. Tomori? Secondo me va alla Juventus. Se fanno bene? Dipende con chi lo sostituiscono". Queste le parole del telecronista sul momento del Milan. I rossoneri torneranno in campo tra due giorni, per sfidare il Girona in Champions League. LEGGI ANCHE: Milan, Emerson Royal: voci di cessione. Altro segnale negativo. E i numeri...>>>