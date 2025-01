Calciomercato Milan, Trevisani: “Rashford in arrivo? Penso che …”

Ecco le parole di Trevisani sul possibile arrivo di Rashford: "Se al Milan pensano di prendere un centravanti, no. Se pensano di prendere un gran giocatore, si. Però, per me, il Milan deve comprare un centravanti. Serve il 9, serve lo Giroud più giovane di qualche anno fa, serve un 9, un non lo so chi. Però serve uno che faccia il centravanti, perchè i centravanti del Milan, quando fai l'assalto all'area di rigore avversaria affollata, va fuori a fare i cross. Quindi è un problema. Lo standard di Rashford è quello di 12 gol all'anno, è un bravissimo ragazzo ma non è il 9 che secondo me serve". LEGGI ANCHE: Buona la vittoria, meno la prestazione. Milan, serve un attaccante puro >>>