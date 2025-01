Buona la vittoria, meno la prestazione. Milan, serve un attaccante puro

Partiamo subito forte con le considerazioni nel post-partita di Como - Milan . Sono tre i punti focali, ma andiamo con ordine. In primis il risultato, l'importante era vincere e sono arrivati i 3 punti. Un successo questa sera, in una partita di recupero, poteva definirsi banalmente fondamentale non tanto per la classifica dei rossoneri quanto per la pressione che ora, il Diavolo, può dare alle sue dirette concorrenti. Il match, tra l'altro, si era messo pure male ma, fortunatamente, ci hanno pensato prima Theo Hernandez e poi Leao a raddrizzarlo.

Secondo, la prestazione non è stata delle migliori. Male nella pressione, male nella costruzione e male nelle ripartenze. Sono stati tanti i passaggi sbagliati e tante le letture difensive che il Como poteva certamente sfruttare meglio. La squadra, soprattutto nel primo tempo, è apparsa molto sbilanciata in avanti ma con davvero poche idee nella zona offensiva. L'entrata in campo di Abraham ha dato maggiori spunti in avanti, facendo quel lavoro di raccordo che non è riuscito a Morata nella prima frazione di gioco. Tuttavia, a vincere questa partita non è stata l'organizzazione rossonera, ma la qualità dei suoi singoli.