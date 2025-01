PAGELLE COMO-MILAN - Un passo indietro importante, oggi sì. I rossoneri, a differenza di sabato sera, fanno fatica a creare e soprattutto sbagliano tanto. Qualitativamente ci sono troppi errori, con passaggi sbagliati e tante scelte prese in modo errato. La ricerca della verticalità c'è, l'aggressività con la difesa alta pure, ma si crea poco. Tuttavia, le occasioni più nitide già nel primo tempo sono del Milan: Reijnders spreca su passaggio di Rafa Leao ed Emerson Royal calcia a botta sicura su un difensore. I comaschi, invece, non tirano, ma creano presupposti con Strefezza. I rossoneri non creano tanto, ma non subiscono niente. La ripresa si apre con gli stessi ritmi. Milan in difficoltà e arriva anche il gol del Como, per quanto ingiusto, su errore di Theo Hernandez e Maignan. Per fortuna poi Theo Hernandez si rifà con un gran gol e il raddoppio arriva con Rafa Leao. Paradossalmente il Milan gioca bene da quando va sotto 1-0 a quando rimonta, poi torna a soffrire. C'è tanto da migliorare.