Milan, Torriani: "Svolta al ritiro a Milanello". Poi racconta il debutto in Champions

"Il momento della svolta è stato il ritiro a Milanello. Ho cercato di mettermi in mostra e il mister mi ha dato subito fiducia, che non è facile. Alla prima partita avevo di fronte Haaland, un colosso di due metri. Io l'ho sempre visto alla playstation, e devo dire che dal vivo è più grande di quanto dicano. Veramente bello, sensazione unica. Sono sempre stato molto tranquillo anche in campo, secondo me uno dei miei punti forti è proprio quello, la serenità e godermi il momento. Debutto? Molta emozione. Già dal primo tempo si vedeva che Mike non stava bene, io continuavo a riscaldarmi ma dicevo 'ma no, tanto non entro. Ma devo entrare io? Cavolo, in Champions contro il Liverpool devo entrare io'. Poi è successo, sono entrato. Ricordo l'ovazione di San Siro, è stato da pelle d'oca".