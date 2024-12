Milan, Capello: “Il recupero di Theo Hernández è fondamentale”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma e vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' sui dubbi di Paulo Fonseca sul terzino sinistro, con Theo Hernández che potrebbe non giocare e Álex Jiménez avanzato nel ruolo di ala.