Milan-Roma con l’incognita Theo Hernández e una possibile sorpresa

Theo Hernández scenderà o no in campo in occasione di Milan-Roma di domani sera a 'San Siro'? Ecco cosa dice 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo Redattore 28 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 09:54)

Domani, domenica 29 dicembre, si disputerà, alle ore 20:45 a 'San Siro', Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola la possibile presenza in panchina di Christian Pulisic e la posizione in campo che assumerà il rientrante Álvaro Morata non rappresentano gli unici due punti interrogativi sulla formazione che schiererà l'allenatore portoghese Paulo Fonseca.