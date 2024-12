Álvaro Morata ha smaltito tonsillite e febbre e sarà regolarmente in campo in Milan-Roma di domani sera a 'San Siro'. Ecco le ultime news

Milan-Roma, il ritorno in campo di Morata

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, per fortuna del tecnico portoghese, Morata è pienamente recuperato. Smaltite tonsillite e febbre, Morata partirà sicuramente titolare in occasione di Milan-Roma di domani sera. Ma c’è ancora un dubbio sulla sua posizione in campo.