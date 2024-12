Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Il Milan, stamattina, svolgerà una sessione di allenamenti presso il centro sportivo di Milanello. I rossoneri stanno preparando la sfida di Serie A contro la Roma allenata da Claudio Ranieri in programma domani sera alle ore 20:45. Attualmente, la squadra di Paulo Fonseca, che affronterà il suo passato, è all'ottavo posto con 26 punti e deve ancora recuperare la partita contro il Bologna di fine ottobre, rinviata dal sindaco del capoluogo di regione Lepore per maltempo.