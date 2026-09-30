John Terry celebra Paolo Maldini preferendolo a Rio Ferdinand: l'ex capitano del Chelsea incorona la leggenda rossonera
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John Terry, ex storico difensore del Chelsea e della Nazionale inglese sceglie Paolo Maldini. L'ex calciatore inglese ha voluto partecipare ad un gioco divertente pubblicato sul proprio profilo TikTok, nel quale è stato chiamato a confrontare alcuni dei migliori calciatori italiani e inglesi nel loro prime, scegliendo di volta in volta il suo preferito per comporre una personale top 11
Milan, l'investitura di TerryTra i duelli più interessanti e spiccato quello tra Rio Ferdinand e Paolo Maldini, due simboli del calcio Mondiale. Da una parte l'ex Manchester United, protagonista per svariati anni in Premier League, dall'altra Paolo Maldini, capitano e leggenda del Milan, club con il quale ha trascorso l'intera carriera diventando uno dei difensori più forti della storia del calcio.
Davanti alla scelta, Terry non avuto dubbi, indicando proprio l'ex numero 3 rossonero come prescelto, spendendo parole molto importanti nei suoi confronti:
"Tra Ferdinand e Maldini prendo il capitano del Milan. Credo sia stato il miglior difensore della mia generazione, un idolo per me. Poteva giocare in ogni ruolo della difesa, a destra, a sinistra o nel centro. Il migliore".
Un'investitura davvero importante considerando la carriera dello stesso calciatore che, per anni, ha affrontato alcuni dei più grandi attaccanti del calcio europeo. A distanza di tempo però, il nome di Maldini continua a risuonare in giro per il mondo.
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