John Terry, ex storico difensore del Chelsea e della Nazionale inglese sceglie Paolo Maldini. L'ex calciatore inglese ha voluto partecipare ad un gioco divertente pubblicato sul proprio profilo TikTok, nel quale è stato chiamato a confrontare alcuni dei migliori calciatori italiani e inglesi nel loro prime, scegliendo di volta in volta il suo preferito per comporre una personale top 11

Milan, l'investitura di Terry

Tra i duelli più interessanti e spiccato quello tradue simboli del calcio Mondiale. Da una parte l'exprotagonista per svariati anni indall'altracapitano e leggenda delclub con il quale ha trascorso l'intera carriera diventando uno dei difensori più forti della storia del calcio.

Davanti alla scelta, Terry non avuto dubbi, indicando proprio l'ex numero 3 rossonero come prescelto, spendendo parole molto importanti nei suoi confronti:

"Tra Ferdinand e Maldini prendo il capitano del Milan. Credo sia stato il miglior difensore della mia generazione, un idolo per me. Poteva giocare in ogni ruolo della difesa, a destra, a sinistra o nel centro. Il migliore".

Un'investitura davvero importante considerando la carriera dello stesso calciatore che, per anni, ha affrontato alcuni dei più grandi attaccanti del calcio europeo. A distanza di tempo però, il nome di Maldini continua a risuonare in giro per il mondo.