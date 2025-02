Milan, Tassotti sicuro: “In Champions può arrivare fino in fondo”

Mauro Tassotti , storico giocatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento il calciomercato dei rossoneri che ha portato a Milanello cinque nuovi giocatori, primi su tutti Santiago Gimenez (dal Feyenoord) e Joao Felix (dal Chelsea). L'ex difensore del Milan ha detto la sua sui due nuovi attaccanti rossoneri: come potrebbero giocare insieme? Cosa potranno fare in Serie A? Ecco il suo pensiero sui possibili obiettivi del Milan in questa stagione.

Milan, Tassotti: "Squadra adatta alla Champions. Può arrivare fino..."

«La squadra mi sembra più adatta per la Champions dove ha già battuto il Real: può fare un bel cammino e, se si esalta, arrivare fino in fondo. In Serie A deve trovare la continuità che non ha avuto finora: può entrare nelle prime quattro solo con una striscia di vittorie».