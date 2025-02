Calciomercato Milan, Romano svela retroscena su Joao Felix: merito di Mendes e ... Conceicao

"Innanzitutto, è importante chiarire che Joao Felix ha lasciato il Chelsea perché ha chiesto personalmente una nuova opportunità. Joao era quasi un nuovo giocatore dell'Aston Villa la scorsa estate quando il Chelsea è entrato in gara e lo ha incluso nei colloqui per Conor Gallagher con l'Atletico. Non ha giocato quanto avrebbe voluto questa stagione e Joao e il suo agente Jorge Mendes hanno ritenuto che fosse necessaria una mossa per rilanciare la sua carriera e trovare più tempo di gioco da qui a giugno. Il Milan ha accetto tutte le condizioni del prestito oltre i 5 milioni di sterline. E Sergio Conceicao ha chiamato più volte Felix per ottenere il via libera e farlo sentire importante per il progetto rossonero. Quindi questo è stato un altro fattore cruciale per la riuscita di questa operazione". LEGGI ANCHE: Milan, Tomori è rinato. Pavlovic, il percorso intrapreso è quello giusto >>>