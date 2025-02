Milan, Tassotti: “Gimenez è un profilo giusto. In Olanda…”

Milan, Tassotti: "Gimenez ha segnato tanto, ma il Olanda. In Italia..."

«Santiago Gimenez contro la Roma? Ha giocato poco per dare giudizi. Quando l’ho visto l’anno scorso contro la Lazio mi è piaciuto. I centravanti il Milan li aveva, ma Morata e Abraham finora non hanno segnato molto. Morata in particolare durante la carriera non è mai stato uno da venti gol a stagione. Gimenez è più uomo da area di rigore, più finalizzatore. Il profilo è giusto e ora tocca a lui: finora in carriera ha segnato tanto, ma in Olanda... In Italia le difficoltà sono maggiori: è giovane e può imparare parecchio». LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Feyenoord-Milan: Conceicao con l'attacco pesante. Gimenez ... >>>