Alla vigilia della sfida tra Spagna e Croazia, valida per la seconda giornata di Nations League, l'ex calciatore Davor Suker ha concesso un intervista ai microfoni di Sportske Novosti, l'ex attaccante croato ha analizzato il momento della nazionale, soffermandosi in particolare anche su Luka Modrić, centrocampista del Milan.

Milan, le parole di Suker su Modric

«La Spagna è la favorita, ma io voglio che vinca la Croazia. I croati hanno un’ottima squadra, un grande allenatore e tanta ambizione. Spero che possiate rilassarvi perché diamo il meglio di noi quando veniamo sottovalutati. Modric ha dimostrato di poter giocare sempre, abbiamo una buona qualità e spero che vedremo tanti gol».

Nell'ultima gara disputata contro lail fuoriclasse croato è rimasto in campo per oltre 60 minuti lascianDo ancora una volta il segno: Modric, infatti, ha impreziosito la prestazione trovando anche la rete. Proprio il rendimento e l'età dell'ex Pallone d'Oro sono stati tra i temi affrontati da Suker in vista dell'incontro con la Spagna:

Oltre alla partita, c'è da riferire che, una volta arrivato all'hotel, Modric ha ricevuto l'amore di migliaia di tifosi spagnoli. Nella serata di ieri infatti, il centrocampista croato si è fermato alcuni minuti per scattare foto e firmare autografi: secondo quanto riferito da Marca, alcuni di loro indossavano maglie del Real Madrid.