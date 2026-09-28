I sintomi influenzali avvertiti nei giorni scorsi non sono bastati a fermare Luka Modric, che contro la Repubblica Ceca ha collezionato la presenza numero 203 con la maglia della Croazia. Nel match andato in scena alla 'Fortuna Arena' di Praga, il centrocampista del Milan si è preso la scena realizzando il 30° gol internazionale della sua carriera e diventando il marcatore più anziano di sempre della selezione balcanica all'età di 41 anni e 18 giorni. Al termine della partita, il fuoriclasse di Zara è intervenuto sui canali ufficiali della Federazione.

Milan, le parole di Modric dopo Repubblica Ceca-Croazia

"È bello segnare di nuovo un gol, sono contento. Avevo segnato quando lo Slaven (Bilic, ndr) ha esordito contro l’Italia la prima volta, sono tornato e ho segnato di nuovo, quindi non è male. Ovviamente sono più contento per la vittoria".

Su Bilic

"E’ ancora presto per trarre conclusioni, ma stiamo avendo buone sensazioni. Con l'arrivo di un nuovo allenatore c'è sempre un boost di motivazione: vedi più carica, più grinta e molta più applicazione. Cose che c'erano anche prima, ma che ora sono ancora più evidenti. Il mister ci chiede concetti precisi che richiedono tempo per essere assimilati, ma i risultati aiutano a velocizzare l'inserimento".

Sulla sfida contro la Spagna

"Il 3-2 ottenuto a Londra dimostra tutto il valore della Spagna, parliamo di una delle nazionali più forti al mondo. Per noi sarà un test probante per capire a che punto siamo del nostro percorso. Il mister studierà la strategia migliore per affrontare la gara, ma noi dobbiamo scendere in campo per fare il nostro gioco. Non ci siamo mai snaturati per adattarci agli altri, neanche di fronte alla Spagna, e non lo faremo certo adesso. Ci attende una grande sfida e conto di arrivarci al massimo".

Impossibile non partire dalla splendida rete realizzata:che non lascia scampo a Lukas Hornicek.Dopo l'eliminazione dal Mondiale ai sedicesimi di finale per mano del Portogallo di Goncalo Ramos,si è dimesso dalla panchina croata. Pochi giorni dopo, il 13 luglio 2026,viene nominato come suo successore.si è espresso così dopo la prima uscita sotto la guida del nuovo commissario tecnico:ha chiuso spiegando cosa si aspetta dal

La spedizione della Croazia è ancora lunga, con tre impegni importanti che attendono la formazione di Zlatko Dalic: