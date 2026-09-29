Da Luka Modric a Samuel Chukwueze: tutti i giocatori del Milan in campo oggi, martedì 29 settembre 2026, con le rispettive nazionali
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
Continuano gli impegni dei 15 giocatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali durante la sosta. Durante la giornata di oggi, martedì 29 settembre 2026, quattro rossoneri scenderanno in campo in giro per il mondo. Dal big match che attende Luka Modric alla nuova chance da titolari di Ardon Jashari e Zachary Athekame, passando per le qualificazioni alla Coppa d'Africa della Nigeria di Chukwueze: ecco tutti i dettagli delle partite dei nazionali del Milan in campo oggi.
Chukwueze impegnato con la NigeriaIl primo rossonero a scendere in campo sarà Samuel Chukwueze. L'esterno classe 1999 sarà impegnato alle 18:00 con la sua Nigeria sul campo della Guinea Bissau nel match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa che si giocherà nell'estate del 2027 tra Kenya, Tanzania e Uganda. La partita non sarà trasmessa in Italia.
Nazionali Milan, Modric sfida i campioni del MondoDopo la vittoria e il gol realizzato contro la Repubblica Ceca, il percorso in Nations League della Croazia di Luka Modric procede con la sfida alla Spagna. Il match, valido per la 2ª giornata del gruppo C, andrà in scena questa sera alle 20:45 presso lo stadio 'Sanchez Pizjuan' di Siviglia. La partita sarà visibile sui canali di 'Sky Sport' per gli abbonati alla piattaforma, ma anche in coesclusiva in chiaro su 'Italia Uno'.
Jashari e Athekame in campo contro la ScoziaJashari e Athekame in campo questa sera alle 20:45 all'Hampden Park di Glasgow per la sfida contro la Scozia. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Svizzera, i due giocatori di proprietà del Milan potrebbero partire nuovamente dal 1' minuto nel match valido per la 2ª giornata del gruppo E di Nations League. Pochi giorni fa, il centrocampista classe 2002 era già stato schierato da titolare nella vittoria per 3-0 contro la Macedonia del Nord per sopperire all'assenza di Granit Xhaka, mentre il laterale classe 2005 ha servito due assist al suo esordio assoluto con la maglia della selezione elvetica. La diretta sarà disponibile su 'Sky Sport' e su 'NOW' per gli abbonati con il formato Diretta Gol.
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