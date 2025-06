Milan su Vlahovic? Pastore: “Ha tutto, ma serve riprogrammarlo: troppa pressione”

Allegri, tutto sommato, è quello con cui ha fatto meglio alla Juve in tre anni. Vlahovic secondo me ha tutto. Però, gli errori banali, gli stop, i passaggi sbagliati, affondano le radici in un nervosismo e in una poca serenità che poi è quella della Juve degli ultimi tre anni. Cambiare aria forse gli farebbe bene. Per me è ancora un giocatore importante, rovinato da tutti i soldi di ingaggio che ha preso in questi anni che lo hanno bloccato psicologicamente”.