De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento

Nicolò Tresoldi continua ad essere accostato con molta insistenza al Milan. Il centravanti del Bruges, protagonista anche contro l'Inter grazie ad una tripletta, è finito al centro di alcune indiscrezioni che lo vedrebbero in rossonero. Sul suo profilo, però, è intervenuto il giornalista Mimmo Cugini ai microfoni di TMW, parlando del possibile interesse rossonero.

Milan, Cugini su Tresoldi

ha voluto sottolineare come il valore del calciatore sia fuori discussione, invitando però a non lasciarsi condizionare dalle varie prestazioni viste fino adesso. Secondo il giornalista, l'interesse del club di via Aldo Rossi potrebbe essere influenzato proprio dai tre gol realizzati contro l'Inter.

Cugini ha poi voluto tirare fuori la questione legata a Camarda, ritenendo che sarebbe stato un errore tenerlo senza garantirgli un percorso adeguato con la giusta continuità. L'attaccante, infatti, avrebbe bisogno di un prestito in Serie B, come fatto con Pio Esposito da parte dell'Inter:

"Il valore del giocatore è indiscutibile, ma non vorrei che questo amore del Milan per il giocatore sia dettato dai tre gol che ha fatto all'Inter. Nell'ottica dell'attacco rossonero comunque credo che sia stato un errore tenere Camarda, che ha bisogno di giocare titolare almeno un paio d'anni da titolare in Serie B come ha fatto Pio Esposito.

Il giornalista poi ha spostato l'attenzione sulle vere necessità del Milan: per essere di nuovo competitivo, il club rossonero avrebbe bisogno di un grande difensore centrale e di un centrocampista, considerando che le alternative a Rabiot e Modrić non sarebbero all'altezza:

"Detto ciò penso che i rossoneri per essere competitivi abbiano piuttosto bisogno di un grande difensore centrale e di un centrocampista, dove le alternative non sono all'altezza di Rabiot e Modric. Capisco che il nome entusiasmi il tifoso , ma intanto bisogna vedere se il Brugge sia disposto a cederlo, dato che è pur sempre una bottega cara. Credo che almeno al 60% questa operazione alla fine non si farà"