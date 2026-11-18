De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento

In mattinata è circolata una notizia proveniente dal Brasile (TNT), legata all'intenzione del Milan di provare a formulare un'offerta molto importante per Endrick, talento brasiliano del Real Madrid di Mourinho. Ulteriori conferme sono arrivate anche da parte di ESPN Brasile.

Milan, in arrivo Endrick?

Il portale brasiliano ha riferito che il Real Madrid starebbe valutando di chiedere una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro per cedere il giovane 2006. Inoltre, i blancos non escludono del tutto la possibilità di inserire, all'interno della trattativa, ilin caso il brasiliano dovesse affermarsi con la maglia rossonera.

Ma non è tutto. ESPN ha aggiunto che né il Real Madrid né Endrick prendono in considerazione un nuovo prestito e, di conseguenza, sarebbero lavorando per un trasferimento definitivo già a gennaio. In tutto questo, il Milan ha due assi nella manica.

Il primo è il desiderio dello staff di Endrick: la carriera del calciatore, infatti, è gestita interamente dalla ROC Nation, che avrebbe fatto trapelare una certa stanchezza nei confronti del Real Madrid a causa dello scarso minutaggio. Il secondo asso è che al Milan Endrick avrebbe un ruolo tra i protagonisti.

Lo stesso sito, ha riferito comunque che Mourinho è fermo sui suoi pensieri: userà il brasiliano quanto lo riterrà opportuno a seconda della partita da affrontare. In caso di cessione, però, l'idea del club spagnolo è quella di recuperare gran parti dei soldi spesi nel 2022: circa 70 milioni più bonus.